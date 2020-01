PSG - Mbappé et Verratti inspirés par le Neymar défenseur

Le début d'année 2020 du Paris Saint-Germain est parfait. Après avoir marqué 6 buts face à la modeste équipe de Linas-Montlhéry dimanche (32es CDF), les Parisiens en ont planté 6 autres face à Saint-Etienne hier (1/4 CDL). Portés par le triplé de Mauro Icardi, ces derniers ont montré tout leur sérieux, notamment dans le travail défensif. Et contrairement aux précédentes saisons, Neymar a été l'un des principaux leaders en défense. Généreux, n'hésitant pas à faire le repli pour aider ses coéquipiers, le Brésilien enchaîne les prestations sérieuses depuis quelques semaines et le passage en 4-4-2.

De quoi faire le bonheur de Kylian Mbappé, comme il l'a expliqué en zone mixte. "Il tacle? Ouais je l'ai vu put***! C'est top! Quand on parle de prise de conscience... Neymar qui tacle, ça parle à toute l'équipe. C'est top." glisse le Français, tout sourire. Marco Verrati est, lui aussi, sous le charme de ce nouveau Neymar. "Ces deux ou trois derniers mois, il est encore plus incroyable avec ses efforts défensifs. Je joue à côté de lui et je ne me rappelle même pas avoir fait un effort pour lui, il est toujours impliqué. Ney est un bon exemple parce que s'il fait des efforts, tout le monde est obligé de le suivre".