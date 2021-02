PSG - Mbappé fait l'autocritique sur son duo avec Neymar

Dans le cadre d'un entretien avec France Football, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans) a évoqué son duo avec Neymar (28 ans), en faisant l'autocritique de celui-ci.

"On a également évolué dans plusieurs systèmes, en 4-3-3, en 4-4-2, en 3-5-2 en essayant de créer des choses différentes à chaque fois. Le coach Tuchel a toujours fait attention à notre complicité, et voulait l'entretenir. Il nous demandait de rester proches (...) On est entre 70% et 80% de notre potentiel. On a déjà "donné", hein. Mais je sais que l'on peut encore faire plus. Je comprends certaines frustrations à notre égard, même si, quand je regarde un peu en arrière, ce que j'évite de faire généralement, je me dis : "Ah ce n'est pas trop mal quand même". La vérité, c'est que depuis trois ans et demi, en raison de nos blessures respectives, on n'a pas joué si souvent que ça ensemble", a confié le champion du monde 2018.