PSG - Mbappé félicité par le monde du football suite à son 100e but

Hier soir, Kylian Mbappé a passé la barre des 100 buts avec le Paris Saint-Germain en inscrivant un but lors de la victoire face à Montpellier (1-3). Le tout en 137 matchs.

Entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain en passant la barre des 100 buts hier soir face à Montpellier (1-3), Kylian Mbappé (21 ans) a fait l'objet d'éloges de la part de joueurs emblématiques du club de la capitale ce matin. Lors d'un reportage consacré à l'international français sur Téléfoot, l'ancien monégasque a été félicité par de beaux noms, comme David Beckham, passé par le club parisien en 2013. "Voir quelqu'un de si jeune, avec de telles qualités, atteindre une barre si haute, c'est quelque chose de spécial", a avoué l'Anglais. Son coéquipier au PSG, Neymar (28 ans), a lui aussi tenu à féliciter le Parisien. "Je suis heureux de pouvoir l'aider à marquer des buts, et surtout très content pour lui qu'il atteigne cette marque. Maintenant j'espère pouvoir vite revenir ici pour parler de ses 200 buts cette fois". Son autre coéquipier au club Presnel Kimpembe (25 ans) a poursuivi les louanges. "Le voir arriver a ce niveau la de buts c'est pas choquant, et j'espère qu'il en mettra encore plein, avec le Paris Saint Germain."

De plus, son sélectionneur en équipe de France, Didier Deschamps, a aussi fait l'éloge de son prodige français. "Ça le place dans la catégorie hors normes, il fait sauter les compteurs, il va accumuler certainement beaucoup de records", a confié le sélectionneur des Bleus. Par ailleurs, Mbappé s'est rapproché du nombre de buts avec Paris de la légende parisienne, Pedro Miguel Pauleta, auteur de 109 réalisations avec le PSG. Le Portugais a lui aussi félicité le joueur de 21 ans. "C'est pour moi une grosse fierté, j'espère qu'il va gagner une Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, qu'il arrive à gagner le Ballon d'Or. S'il arrive à faire tout ça, il sera le joueur le plus aimé, le plus important de l'histoire du PSG", a-t-il confié.

Kylian Mbappé est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022. Autant dire qu'il peut entrer un peu plus dans l'histoire du club, en détrônant Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et Edinson Cavani (200 buts) pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG...