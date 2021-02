PSG - Mbappé livre son axe de progression

Dans le cadre d'un entretien avec France Football, Kylian Mbappé (22 ans) a évoqué sa relation avec Neymar (28 ans), et notamment l'axe de progression avec le Brésilien à ses côtés de l'attaque du Paris Saint-Germain. "Avec Ney (Neymar), j'ai appris un nouveau football. À Monaco, on était dans le pressing et la contre attaque. Un peu comme en équipe de France, avec un jeu direct. À Paris, j'ai appris à jouer avec lui contre des 3-5-2, contre des 5-4-1, contre des 4-1-4-1 bloc bas et des équipes qui te laissent le ballon et attendent devant leur but. Neymar, lui, il maîtrise tout ça. Et grâce à lui, j'ai pu enrichir ma palette, car il aime beaucoup s'appuyer sur les autres attaquants, jouer en une touche, deux touches. Il te demande aussi de varier tes déplacements et de diversifier ton jeu", a confié le Français, avant de poursuivre sur la façon de jouer avec lui, et la facilité d'évoluer à ses côtés.

"Non. C'est bon, c'est beau, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il est très exigeant et que son jeu demande à côté d'être bien armé mentalement, toujours en alerte. En achetant un grand joueur comme lui, tu achètes aussi un niveau d'exigence qui rejaillit sur les autres. À l'arrivée, toutes les plus-values s'additionnent", a-t-il conclu.