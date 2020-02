PSG - Mbappé n'a pas jugé bon de s'excuser

Dimanche matin, au lendemain de leur clash en mondiovision sur le bord de la pelouse du Parc des Princes, contre Montpellier (5-0), Thomas Tuchel et Kylian Mbappé se sont retrouvés au Camp des Loges. Le journal L'Equipe, qui a eu vent des premiers échanges entre les deux hommes et le reste du groupe, écrit dans son édition de ce mardi que le jeune attaquant (21 ans) ne s'est pas excusé auprès de ses coéquipiers, ni auprès de son entraîneur, pour son attitude. Nos confrères précisent par ailleurs que le champion du Monde, déjà agacé d'être remplacé à la 68ème minute de jeu et alors que le score était déjà de 5-0, n'aurait pas apprécié les mots qui lui a soufflés à son oreille Tuchel lors de sa sortie du terrain.

Cet épisode, qui n'est pas le premier de la sorte, aura-t-il des conséquences à long terme sur les relations entre Tuchel et Mbappé ? Doit-on s'attendre à revoir l'ancien Monégasque remettre en cause publiquement les choix de son coach ? Autant de questions qui restent en suspens, alors que la réaction des dirigeants parisiens se fait toujours attendre. Toujours d'après L'Equipe, Leonardo n'a pas jugé bon de s'immiscer dans cette brouille. S'il s'est entretenu avec Tuchel, qui l'a lui-même confié en conférence de presse hier, le directeur sportif du PSG n'avait en tout cas pas échangé à ce sujet avec Mbappé, dimanche.