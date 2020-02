PSG - Mbappé pré-sélectionné avec les Bleus pour les JO

Le rêve de Kylian Mbappé de participer aux Jeux Olympiques commence à prendre forme. Bien que rien ne soit encore fait, nos confrères du Parisien révèlent ce samedi que le natif de Bondy a été inscrit sur la liste des joueurs pré-sélectionnés pour prendre part à la compétition avec les Bleus. Au final, Sylvain Ripoll devra rétrécir sa liste à dix-neuf noms. La liste définitive devra être communiquée au comité d'organisation avant le 6 juillet alors que les Jeux se dérouleront du 24 juillet au 9 août.

Désormais, le plus dur reste à faire pour Noël Le Graët et la FFF, à savoir convaincre les dirigeants parisiens de laisser leur joueur participer à la compétition. Leonardo s'est déjà exprimé sur le sujet et n'a jamais caché une pointe de réticence en raison du calendrier déjà très chargé du joueur. Pour rappel - sauf blessure ou événement exceptionnel - Kylian Mbappé participera à l'Euro 2020 du 12 juin au 12 juillet.