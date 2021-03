PSG - Mbappé savoure la qualification

Auteur d'un doublé hier soir contre Brest à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France (0-3), l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans) a savouré son doublé et la qualification de son équipe au micro de France 2.

"L’objectif, c’était de se qualifier contre une équipe qui n’est pas facile à jouer sur son terrain. C’est vraiment une équipe joueuse qui prône un beau football. Félicitations à eux. On avait l’ambition de se qualifier, de tout de suite se mettre à l’abri. C’est ce que l’on a fait. Après, c’est vrai que l’on a un peu souffert en fin de mi-temps mais on a réussi à mettre le deuxième but qui nous a fait du bien", a indiqué le buteur français.