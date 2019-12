PSG - Mbappé se défend d'avoir pris la grosse tête

Dans un long entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé, élu meilleur joueur français de l’année, a abordé un certain nombre de sujets, parfois sensibles, dont celui de son évolution en tant que joueur. Sous le feu des projecteurs tout jeune, le joueur de 21 ans est suivi de près par ses plus fervents supporters et détracteurs. Même s’il affirme que son état d’esprit demeure inchangé, le natif de Bondy, en lice pour le Soulier d’Or, est victime de son succès. L’image d’un attaquant prétentieux accroché aux statistiques le suit comme une ombre qu’il tente de chasser.

"Les gens pensent que Kylian a changé. Mais c'est faux. Il joue pour être décisif et important pour son équipe. Sauf qu'à dix-sept ou dix-huit ans, tu oses un peu moins aller au bout de tes actions car tu n'as encore rien montré, tu n'as pas encore la légitimité pour t'affranchir de tout ça. Il faut respecter une certaine forme de hiérarchie et donner son ballon aux plus forts. Désormais, c'est à moi que l'on donne la balle et je prends davantage ma chance car j'ai prouvé. C'est juste ça. [...] La perception du gars qui est obnubilé par le but et qui se moque de tout ce qui se passe autour est une perception fausse. [...] Les buts, c'est bien pour les enfants qui ne retiennent que ça. En revanche, les plus grands, ceux qui s'y connaissent un peu plus, ne s'arrêtent pas qu'aux stats".