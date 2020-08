PSG - Meunier raconte les folles soirées d'anniversaires des Parisiens

Thomas Meunier, l'ancien latéral droit du PSG, arrivé en France en 2016 en provenance de Bruges, a été marqué par la "démesure" des soirées organisées par ses ex-coéquipiers parisiens. "Là où à Bruges, pour un annif, on payait un coup dans un bar et on faisait des flèches jusqu’à 6h du matin ou un billard. Ici, c’est la démesure !" a-t-il raconté lors d'un entretien avec la RTBF.

"Mais ça ressemble au club. C’est louer un palais, louer un bâtiment, faire une fête avec des dizaines de centaines de personnes. Ce sont des vedettes ! C’est là qu’on voit que ce sont plus que des joueurs de football. Je trouve ça dingue" a poursuivi le joueur de Dortmund. Le Belge (28 ans) revient ensuite sur l'attitude des footballeurs d'un point de vue général : "une belle voiture, une belle femme, Instagram, la visibilité, l’image, ils veulent la reconnaissance etc… Et ça ce sont des trucs de footballeurs. Rouler en Bugatti et tout... (...) ! C’est Paris, c’est la démesure, ce sont les discothèques, les dîners, les fêtes d’anniversaire".