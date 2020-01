PSG - Meunier rend hommage à Leonardo et son staff

Interrogé ce mercredi soir après la fessée infligée à de valeureux stéphanois en quarts de finale de la Coupe de la Ligue (6-1), le Parisien Thomas Meunier a salué le bon état d'esprit du groupe. Au micro de Canal +, le Belge, en fin de contrat en juin prochain et annoncé sur le départ à plusieurs reprises, n'a pas caché son admiration pour le travail effectué par Leonardo, par comparaison avec la méthode employée par l'ancien directeur sportif Antero Henrique.

"La mentalité est bonne. Sportivement, on a une communication. Il y a un groupe homogène, le staff suit bien, la direction aussi qui est très présente. Et pas seulement Leonardo, mais tout le monde. C'est ce qui manquait aussi l'année passée. Le soutien des patrons se remarque cette année. C'est un vrai plus. Puisqu'on parle de Leonardo, il y a son bras droit Angelo (Castellazzi) et tout le reste, le gars de la com, etc. Ce sont des gens qui ont connu le football de haut niveau avant de commencer une nouvelle carrière. Quand ils parlent, on sent le vécu et l'expérience". Cette déclaration n'est pas anodine : une prolongation du joueur, arrivé en 2016 dans le club de la capitale, est plus que jamais dans les tuyaux.