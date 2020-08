PSG - Mitchel Bakker heureux d'enchaîner les matches

Mitchel Bakker (20 ans) a enchaîné les rencontres depuis la reprise. Le latéral droit parisien a été titularisé lors des deux finales (Coupe de France et Coupe de la Ligue) en l'absence de Juan Bernat. Dans un entretien sur le site officiel du club, le Néerlandais est revenu sur ses dernières prestations. "Sur le plan personnel, j'ai beaucoup joué et j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'équipe. J'ai joué quelques matches avant le confinement, et là j'ai pu enchaîner plusieurs rencontres. C'est vraiment top", s'est-il enthousiasmé.

L'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam (U21) apprécie les conseils de Thomas Tuchel. "Le coach me parle beaucoup. Il me demande de jouer simple, de jouer juste. Il me donne beaucoup de consigne que je suis à la lettre", a-t-il expliqué. "Je peux aider sur les phases offensives, mais mon devoir premier est de bien défendre. Depuis mon arrivée à Paris, j'ai plus de confiance en moi, mon jeu a évolué, mais surtout j'apprends tous les jours", a conclu le défenseur parisien.