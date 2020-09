PSG - Mitchel Bakker se positionne clairement sur son mercato

Dans le viseur du Celtic Glasgow, qui a déjà essuyé un premier refus du PSG après avoir proposé de le faire venir en prêt, Mitchel Bakker a été interrogé sur son avenir par le média néerlandais NOS. Le jeune latéral gauche (20 ans), qui a profité des absences de Kurzawa et Bernat pour faire quelques apparitions cet été (titulaire en finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue), exprime clairement son envie de rester dans la capitale, pour y accumuler davantage de temps de jeu. "Je n'ai pas entendu parler (d'un intérêt) du Celtic, mais je veux rester au PSG et j'espère encore plus de temps de jeu", confie Bakker. Le message est limpide.