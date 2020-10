PSG - Moïse Kean 'espère apprendre beaucoup' en L1

Arrivé au PSG, en prêt, en provenance d'Everton dans les dernières heures du mercato, Moïse Kean (20 ans) va venir concurrencer Mauro Icardi. Une nouvelle aventure dont il attend beaucoup.

Sa venue à Paris a étonné. En situation d'échec à Everton (2 buts et 2 passes décisives en 31 matchs de Premier League) où il avait signé l'été dernier pour 27,5 millions d'euros, Moïse Kean veut se relancer à Paris. "J'espère apprendre beaucoup de cette expérience et pouvoir faire de bons résultats. Je suis jeune, je peux toujours m'améliorer et j'aime le faire aux côtés de grands attaquants. Je progresserai grâce à leur expérience. Ça ne me dérange pas du tout d'avoir quitté le football anglais. Je suis venu en France pour apprendre."

Kean a refusé la Juventus

Au micro de la Rai, l'attaquant international italien a aussi expliqué avoir refusé de revenir dans son club formateur. "C'est tout à fait vrai que j'aurais pu retourner à la Juventus. Mais la décision a été prise avec ma famille et, maintenant, je joue dans le championnat français. Ce n'est pas la première fois que j'irai à Paris. J'y suis déjà allé et j'ai de la famille qui vit là-bas." (à Pierrefitte-sur-Seine dans le 93, ndlr.) D'origine ivoirienne, Kean maîtrise déjà le français. Un paramètre qui devrait faciliter son intégration.