PSG - Moise Kean fait forte impression !

Moise Kean a frappé fort hier en inscrivant un doublé en Ligue des Champions face à l'Istanbul Basaksehir.

Le PSG peut remercier Moise Kean. Le jeune attaquant italien de 20 ans, arrivé l'avant-dernier jour du mercato estival, a sorti Paris du piège turc hier, lors de Istanbul Basaksehir-Paris en Ligue des Champions (victoire 2-0, résumé et notes). Double buteur contre Dijon samedi, lors du large succès parisie 4-0, l'ancien de la Juve a récidivé en Turquie pour sa première apparition en LDC avec le club de la capitale. Thomas Tuchel, son entraîneur, a salué son doublé et sa prestation convaincante. "C’est génial pour lui d’avoir la possibilité de débuter en Ligue des Champions. Il n’a presque pas joué la saison dernière et cela explique aussi peut-être qu’il joue comme si c’était le match de sa vie jusqu’à la dernière minute".

S'il profite, surtout, de la blessure de Mauro Icardi pour glaner du temps de jeu, Moise Kean reste humble au moment d'évoquer sa prestation au micro de PSG TV. "C’est une victoire importante après une défaite à domicile en Ligue des Champions. J’ai inscrit mon premier but à la suite d’un corner. J’ai fait une bonne course pour être à la réception du ballon et réussir à marquer. Sur le deuxième but, j’ai reçu un ballon en l’air rapidement. Ce n’était pas un ballon facile parce que j’ai dû pivoter. Avec un peu de réussite, j’ai pu la mettre dedans".

Nommé par l'UEFA pour le titre de meilleur joueur de la semaine, Kean a déjà égaler son nombre de buts marqués avec Everton (4 buts en 4 matchs avec le PSG, 4 buts en 37 matchs avec les Toffees). Enfin, il est aussi le premier joueur de l'histoire du club de la capitale à inscrire un doublé lors de son premier match de LDC. Une adaptation express et réussie.