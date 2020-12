PSG - Moïse Kean s'exprime sur son adaptation et son futur

Arrivé lors des dernières heures du mercato en prêt sans option d'achat en provenance d'Everton, Moïse Kean (20 ans) s'est parfaitement acclimaté au Paris Saint-Germain, avec qui il devrait débuter demain face à Basaksehir en Ligue des Champions.

Une adaptation express. Avec sept buts et une passe décisive en 12 matchs, Moïse Kean a rapidement pris la mesure du club dans lequel il a mis les pieds. En situation d'échec à Everton la saison dernière, l'attaquant italien se relance et retrouve le sourire au PSG. "Ça se passe très bien, j'espère continuer comme ça. Je vais travailler plus sur le terrain pour apporter des résultats à l'équipe. Je suis très heureux de jouer pour le PSG, je me donne à 100% pour tous les supporters", a t-il déclaré en conférence de presse cet après-midi.

À Paris pour "apprendre"

Buteur ce week-end face à Montpellier, Moïse Kean a d'ailleurs dû voir sa côte de popularité grimper auprès des fans parisiens qui le voit s'épanouir en Ligue 1. "C'est un très bon championnat où je peux apprendre beaucoup" a ajouté le numéro 18. Un apprentissage qu'il perfectionne chaque jour auprès de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar comme il l'a expliqué. "En étant à coté d'eux tous les jours, j'ai l'opportunité d'apprendre. Ce sont deux grands joueurs donc je suis heureux de jouer avec eux."

Un avenir en pointillé...

Arrivé pour être la doublure de Mauro Icardi, le joueur formé à la Juventus a profité de la blessure de l'argentin pour prendre place dans le 11 de Thomas Tuchel. En effet, Moïse Kean a joué 807 minutes depuis le début de saison. Convaincant, il pourrait prochainement donner des maux de têtes à l'entraîneur allemand alors qu'Icardi semble sur le chemin du retour. "Mauro est blessé, mais c'est un des plus grands attaquants au monde pour moi. Quand il va revenir ça sera une bonne concurrence", a glissé l'intéressé à ce sujet. Quoi qu'il en soit, Moïse Kean est une des bonnes surprises du PSG cette année. Le club de la capitale doit d'ailleurs nourrir quelques regrets de ne pas avoir intégré d'option d'achat dans son contrat. Quant au joueur, il est resté évasif sur son avenir. "Pour l'instant je suis concentré sur le PSG, pour le futur on ne sait jamais."