PSG - Monaco-Paris : Mbappé a célébré en réponse à des insultes

Auteur d'un doublé dans son ancien jardin du Stade Louis-II, hier lors du match en retard entre Monaco et le PSG (1-4), Kylian Mbappé a fêté différemment ses deux buts. Très sobre après avoir inscrit le premier, pour "respecter" un club qui lui a fait connaître les "premiers grands moments" de sa jeune carrière, il n'a pas manqué de célébré le second. La faute à des insultes entendues entre temps... "Il y a eu quelques insultes, il fallait répondre, mais c'était gentil", a expliqué le génie français au micro de Canal après la rencontre.

🗨️ @KMbappe : "On parle un peu trop des quatre de devant. J'ai l'impression qu'on joue à quatre dans une équipe de five. On joue à onze (...)" pic.twitter.com/skR1xq4Oqi