PSG - Moussa Diaby juge les chances parisiennes en LDC

L'été dernier, Moussa Diaby (20 ans) a fait partie du massif exode des jeunes parisiens. Comme nombreux de ses compères, le désormais ex-parisien a quitté la capitale lors du mercato estival. L'ailier a fait le choix de rejoindre le Bayer Leverkusen en Bundesliga, un championnat où les jeunes tricolores sont nombreux. Bien qu'il ne compte qu'un but et une passe décisive en 14 matchs disputés toutes compétitions confondues, Diaby a pris ses marques et s'est offert quelques performances de haut vol, comme face au Bayern Munich en novembre dernier, lors de la victoire de son équipe (1-2).

Depuis l'Allemagne, il n'oublie pas d'où il vient et continue de suivre son club formateur. Dans un entretien accordé au Parisien, il a d'ailleurs donné son avis concernant les chances du PSG en Ligue des Champions cette saison. "L’effectif est plus étoffé et de meilleure qualité que la saison passée avec un milieu de terrain plus fourni et davantage d’alternatives pour le coach. Je vois bien Paris aller loin en Ligue des champions. Cette année va être la bonne" a-t-il confié.