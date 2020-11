PSG - Nagelsmann souligne le manque d'ambition dans le jeu des Parisiens

Le Paris Saint-Germain s'est imposé dans la difficulté (1-0) face au RB Leipzig ce mardi soir. Si cette victoire laisse aux Parisiens leur destin entre leurs mains quant à une éventuelle qualification en 8ème de finale, elle a été acquise dans la douleur et laisse place à plusieurs interrogations. Présent en conférence de presse après la rencontre, Julian Nagelsmann a évoqué la supériorité de son équipe face au PSG.

"Ça va être plus compliqué pour la qualification. Il nous faut gagner deux matches. En espérant que Paris en gagne un. On commence par une grosse faute. Je ne comprends pas pourquoi le penalty a été sifflé. Je n'arrive pas à comprendre ce penalty. Le PSG ne cherchait que les contre-attaques. On a été la meilleure équipe. On a eu beaucoup plus d'occasions que le PSG, on a eu la maîtrise du match. Les dernières passes ont manqué de précision. On a tiré quinze fois. On aurait mérité un point. Le foot, c'est un sport de résultat (...) Mes joueurs ont fait un bon match mais il faut avoir le résultat. On a essayé de jouer au foot, on a vraiment dominé le PSG. On a fait vraiment un bon match. On est toujours en phase de développement. Il faut mentionner les choses positives. Upamecano ? S'il n'y a pas de solution, il faut travailler sur une vitesse de passes plus élevée. Évidemment, il n'a pas le droit de faire cette passe-là. C'était évident, il le sait. Mais il faut que les joueurs soient mieux disposés pour la réception de la passe" a déclaré le technicien allemand.