PSG - Nasser Al-Khelaïfi élu personnalité la plus influente du football

Président du Paris Saint-Germain, dirigeant de beIN Media Group et ministre sans portefeuille au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi (46 ans) a été élu personnalité la plus influente du football mondial selon France Football. Le dirigeant des Rouge-et-Bleu devance Cristiano Ronaldo (attaquant, Juventus Turin) et Gianni Infantino, le président de la FIFA. Invité à commenter cette première place honorifique, Nasser Al-Khelaïfi a fait dans la sobriété.

"La puissance pour la puissance, la recherche obsessionnelle de la lumière, ce ne sont que pures vanités", a-t-il confié, se refusant à juger le classement : "Je n’ai pas envie de faire un top et encore moins de vexer ceux que je n’aurais pas cités, mais je peux mentionner un dirigeant comme Aleksander Ceferin, qui se montre extrêmement influent depuis le début de son mandat à l’UEFA. Il se révèle être une force unificatrice dont le football européen et mondial avait grand besoin".