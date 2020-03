PSG - Nasser Al-Khelaïfi se projette déjà sur les quarts de finale

Le 11 mars est une date porte-bonheur pour le Paris SG. Cinq ans après la qualification pour les quarts de finale obtenue face à Chelsea, les Parisiens ont décroché leur ticket en s'imposant face au Borussia Dortmund lors du match retour dans un Parc des Princes vide (2-0, 3-2 au cumulé). Après le coup de sifflet final, preuve de l'ambition parisienne, le président Nasser Al-Khelaïfi se projetait déjà sur les quarts de finale. "Un match parfait, c'est magnifique, on est très contents de se qualifier pour les quarts après trois ans mais on ne veut pas s'arrêter là. Il faut célébrer ce soir, mais on pensera après aux quarts" a déclaré NAK au micro de RMC Sport.

"Tout le monde avait des doutes sur le PSG. Tout le monde parlait du PSG. On est là, on a fait un travail remarquable avec les joueurs, le staff. Les supporters étaient dans notre coeur. On a senti leur soutien" a poursuivi le président du PSG. "Les supporters sont vraiment très importants pour le club. C'est les meilleurs au monde. Je suis très fier d'eux, on a fait grand match pour eux, les joueurs ont montré qu'on avait un grand caractère, on a des personnalités pour aller plus loin en LDC."