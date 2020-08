PSG - Nasser Al-Khelaïfi veut garder à vie Neymar et Kylian Mbappé !

Euphorique après la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, après la victoire 2-1 sur l'Atalanta, Nasser Al-Khelaïfi, le président, a affiché un énorme sourire au micro de RMC Sport. Le dirigeant a aussi dit des mots très forts pour Neymar, étincelant ce soir et passeur décisif, et Kylian Mbappé, entré en cours de jeu et lui aussi décisif. Il l'assure, les deux superstars parisiennes ne vont "jamais partir".

"Neymar, avec Kylian Mbappé, est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il fait partie des 5 meilleurs, peut-être des 3 meilleurs. Aujourd'hui il a été l'homme du match, mais l'équipe a fait un grand match aussi. Depuis trois mois, on a trouvé que Neymar avait changé, comme l'état d'esprit de l'équipe. Le résultat est là. Si Neymar va rester longtemps ? Lui, avec Kylian, jamais il ne va partir, j'en suis sûr (rires)". a-t-il déclaré.