PSG - Navas, Neymar et Marquinhos absents du groupe pour Lorient

Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 21 joueurs pour la réception de Lorient ce mercredi soir (21h), dans le cadre de la 15e journée de L1. L'entraîneur allemand doit composer avec pas mal d'absents comme Juan Bernat et Mauro Icardi, blessés de longue date, mais aussi Abdou Diallo et Neymar, touchés face à Lyon dimanche. Marquinhos et Keylor Navas ne sont pas présents également.

Ligue 1 - 15e Journée Paris 2 - 00 - 0 Lorient K. Mbappe Lottin (P.) 51'

M. Kean 61'

Résumé

LE GROUPE DU PSG

Letellier, Rico, Franchi - Florenzi, Bakker, Kurzawa, Pembélé, Kimpembe, Kehrer - Danilo, Paredes, Herrera, Verratti, Gueye, Draxler, Ruiz, Fadiga - Kean, Di Maria, Mbappé.