PSG - Navas justifie son retour au Costa Rica

Alors que Keylor Navas était suspecté ce dimanche matin de ne pas avoir respecté le confinement obligatoire mis en place sur le territoire français pour rentrer au Costa Rica, l'information a été confirmée par le principal intéressé. Le gardien du PSG s'est ainsi justifié lors d'un entretien avec le média Impact radio.

"Nous ne sommes que des êtres humains et nous avons peur. J'ai opté pour ce vol pour la tranquillité de mes proches. Nous voulons être auprès de notre famille. Nous remettons notre situation entre les mains de Dieu. Il prendra le dessus et nous apportera à nouveau la paix. En tant que peuple, nous devons nous unir et suivre les mesures de l'Etat." En adéquation avec les mesures prise par le gouvernement costaricien, le portier du PSG devrait donc rester durant les deux prochaines semaines en quarantaine.