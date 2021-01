PSG - Neuf forfaits actés pour le déplacement à Saint-Etienne

La nouvelle année est certes bien là, mais l'infirmerie du Paris Saint-Germain est toujours aussi remplie. Sans surprise, pour sa toute première sortie de 2021, sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne ce mercredi soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), le club parisien sera encore énormément amoindri. En effet, pas moins de neuf joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour ce déplacement dans le Forez comptant pour la 18ème journée de Ligue 1.

Presnel Kimpembe (ischios-jambiers), Layvin Kurzawa (ischios-jambiers), Danilo Pereira (ischios-jambiers), Alessandro Florenzi (cheville), Juan Bernat (genou), Leandro Paredes (hanche), Rafinha (COVID-19), Mauro Icardi (adducteurs) et Neymar JR (cheville) sont indisponibles pour cette affiche face aux Verts. Seules bonnes nouvelles, elles concernent Abdou Diallo et Pablo Sarabia, qui sont de nouveau disponibles et pourraient donc faire partie du groupe des Rouge-et-Bleu.