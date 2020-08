PSG - Neymar : 'Je n'ai jamais pensé à l'élimination'

Neymar réagit après la victoire face à l'Atalanta et la qualification du PSG pour la demi-finale de La Ligue des Champions. "C'est une grande nuit. L'Atalanta est une grande équipe. Ils ont joué très bien toute la saison, c'était la surprise de la compétition. On savait qu'ils étaient très agressifs, qu'ils pressaient sur tout le terrain, on savait qu'ils auraient des occasions mais on est très content de ce qu'on a fait. On a fait un grand match. Il va falloir se reposer, c'était un match qui a exigé beaucoup mentalement et on est content de se qualifier. Je n'ai jamais pensé à l'élimination. On a jamais pensé rentrer à la maison. Du début à la fin, dès l'échauffement, on a pensé à gager et personne va m'enlever de la tête que j'ai envie d'aller à la finale. On a franchi ce pallier. On en a un autre qui va arriver et qui sera très difficile. Il va falloir régler ce qu'on peut pour faire un autre grand match et j'espère qu'on ira en finale", a-t-il analysé.

"C'était très compliqué, très difficile d'arriver ici. On est très content, on vit des choses très fortes. On a vraiment un groupe formidable, une famille, donc on sait qu'avec cet état d'esprit c'est impossible de nous mettre en dehors de la compétition. Je savais qu'un ballon pouvait arriver, qu'on pouvait marquer après avoir égaliser. On ne baissait pas les bras malgré l'adversité. L'envie que j'ai de gagner la LDC était là bien avant le match. C'est jamais parti. Il reste deux matchs, et après il en reste un pour aller en finale. On va tout donner, pour gagner", a-t-il conclu.