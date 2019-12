PSG - Neymar : 'Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe'

Au cours d'un entretien à paraître ce mardi dans la prochaine édition de France Football, Neymar Junior s'est confié en longueur sur sa situation. Le Brésilien fait notamment une promesse sur son état d'esprit.

Ces dernières semaines, Neymar affiche un tout autre visage avec le Paris Saint-Germain. Sur la voie de la rédemption, notamment envers les supporters, le Brésilien n'hésite pas à faire le travail défensif pour ses coéquipiers et semble beaucoup plus impliqué. Une bonne chose pour le numéro 10 parisien (7 buts, 5 passes en 11 matchs), qui a visiblement digéré son départ avorté du côté du FC Barcelone.

Bien dans sa tête et dans son corps, le Ney est désormais prêt à tout donner pour le club de la capitale. "Aujourd’hui, je suis parisien. Je me donne à 100 %. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Je n’ai jamais voulu blesser personne, mais j’ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir" a-t-il déclaré.

Etincelant ces dernières semaines, que ce soit face à Montpellier, Galatasaray ou Saint-Etienne, l'Auriverde poursuit sa reconquête auprès des supporters. "Pourquoi vouloir partir d'ici ? (Il se marre.) J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l'objectif, c'est la Ligue des champions. Et ma priorité, c'est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c'est de toujours gagner le prochain match. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C'est comme ça que je le vois". Suffisant pour regagner du crédit ?