PSG - Neymar, Cavani, T.Silva et Navas hors du groupe pour Pau

De nombreux absents dans le groupe du PSG pour aller affronter Pau, ce mercredi (18h30) en 8e de finale de la Coupe de France. Alors que Layvin Kurzawa est là, Edinson Cavani, en instance de transfert, a encore été écarté par Thomas Tuchel, qui a également décidé de préserver Juan Bernat, Thomas Meunier, Abdou Diallo, Keylor Navas et Neymar. Thiago Silva et Marquinhos sont quant à eux légèrement blessés. Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria sont bien présents, au même titre que les jeunes Mbe Soh, Kouassi, Innocent et Aouchiche.

Coupe de France - Huitièmes de finale

LE GROUPE DU PSG

Bulka, Rico, Innocent - Bakker, Dagba, Kehrer, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Mbe Soh - Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Verratti, Aouchiche - Sarabia, Di Maria, Choupo-Moting, Mbappé, Icardi.