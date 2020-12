PSG - Neymar a remis de l'ordre dans le groupe !

Après la rencontre face à Manchester United, remportée 3 buts à 1, Neymar a pris la parole devant les caméras d'Eleven Sports. Et le Parisien a lâché quelques punchlines.

S'il ne porte le brassard de capitaine du PSG qu'en l'absence de certains cadres comme Marquinhos ou Kimpembe, Neymar a un rôle déterminant dans le vestiaire parisien. Le numéro 10 l'a une nouvelle fois prouvé ce mercredi soir sur la pelouse d'Old Trafford face à Manchester United, en inscrivant deux des trois buts parisiens (victoire 3-1, résumé et notes). Mais plus que sa prestation très convaincante, le Ney a aussi été très important dans le vestiaire, comme il l'a expliqué au micro d'Eleven Sports Portugal, le diffuseur de la rencontre. Le joueur de 28 ans avoue qu'il a recadré les troupes.

"Je ne me suis pas plaint d'un manque de mes coéquipiers. Les gens ont mal compris ce que j'ai voulu dire. On a toujours eu un bon état d'esprit entre nous. Mais sur le terrain il manquait quelque chose, il fallait simplifier les choses, courir les uns pour les autres, ajuster les détails, tactiquement, mentalement. De la camaraderie, il y en a toujours, tout le monde s'aime bien, il y a une bonne ambiance. C'est plus sur le terrain, aider plus ses coéquipiers, aider au marquage. C'est plus cela que j'ai voulu dire. Aujourd'hui on a démontré qu'on peut jouer à un meilleur niveau, en courant et en se battant ensemble. Et c'est sûr que de la qualité, on n'en manque pas" a-t-il déclaré, dans des propos traduits par FootMercato.

Neymar : "Je ne suis pas venu ici pour jouer la Ligue Europa"

Neymar l'assure, il n'a jamais eu peur d'être éliminé de la Ligue des Champions. "C'est pour ça que j'ai dit que si on ne changeait pas d'attitude on pouvait oublier le rêve de la Ligue des Champions. Mais on a changé. Et aujourd'hui on rêve à nouvelle d'elle. Bien sûr, je ne me suis jamais vu éliminé de la Champion's League ou jouant la Ligue Europa. Ce n'est jamais passé par ma tête et ça ne passera pas. Avec ces difficultés, j’ai réussi à grandir, à prendre mes responsabilités. Je ne suis pas venu ici pour jouer la Ligue Europa".

Interrogé plus en longueur sur son rôle de leader, Neymar explique qu'il a toujours eu l'habitude de cette pression, dès ses 17 ans. "Je me suis toujours senti leader, depuis mes 17 ans, je n'ai jamais eu besoin d'avoir le brassard pour le sentir. Aujourd'hui je suis une figure du Paris Saint-Germain. Tout ce que je peux faire sur le terrain a un impact sur mes coéquipiers et ce que je veux, c'est les aider, donner le meilleur de moi-même. Je suis un mec très chiant sur le terrain, je suis beaucoup sur mes coéquipiers, mais je suis aussi prêt à accepter les critiques, qu'on soit sur moi aussi. Je ne suis pas intouchable. Tout le monde se bat pour la même chose. Je suis très heureux de pouvoir aider mes coéquipiers". Neymar clôture sa superbe soirée par une belle interview.