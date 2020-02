PSG - Neymar a séché un entraînement cinq jours avant Dortmund !

Voilà une nouvelle qui risque de faire grincer des dents chez les supporters du Paris Saint-Germain. Dans L'Equipe du jour, on apprend que Neymar a tout bonnement décidé de sécher une séance d'entraînement cinq jours avant le déplacement à Dortmund, après la victoire en Coupe de France face à Dijon (6-1, le 12 février). Alors que les titulaires étaient en soins ou en séance de décrassage, ceux qui n'avaient pas joué (ou très peu) devaient avoir un entraînement normal le jeudi 13, mais le Brésilien, absent de la rencontre, en a décidé autrement.

Agacé par sa mise sous verre par le PSG, qui n'a pas souhaité lui donner du temps de jeu entre le 1er février, date à laquelle il s'est blessé aux cotes contre Montpellier, et le déplacement à Dortmund (18 février, défaite 2-1), l'Auriverde a prétexté être au repos lorsque Tuchel a invité ses joueurs à le rejoindre sur le terrain. Le Ney voulait jouer la rencontre de Coupe de France et a montré sa déception par ce geste. Un acte qui tranche avec les propos du Brésilien après Dortmund, où il se plaignait justement du manque de rythme... "C'est dur de rester quatre matches sans jouer. Malheureusement, ce n'était pas mon choix, c'était quelque chose du club, des médecins, ce sont eux qui ont pris cette décision, je ne l'ai pas aimée. On a eu beaucoup de discussions sur ça. Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c'est moi qui souffre à la fin". Si l'entraînement n'est pas aussi intense qu'un match, une séance de plus ne lui aurait peut-être pas fait de mal.