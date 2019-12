PSG - Neymar adule le 'phénomène' Verratti

La longue interview accordée à France Football par Neymar a permis d’aborder nombre de sujets. Après avoir évoqué sa relation avec Mbappé, le joueur de 27 ans est revenu sur le cas, parfois épineux, de Verratti. Arrivé en provenance de Pescara en 2012, le milieu de terrain italien est devenu un taulier dans le club de la capitale (297 matchs). "Verratti est un phénomène comme personne autant que comme joueur. C’est sûrement l’un des tout meilleurs avec qui j’ai joué. J’adore être sur le terrain avec lui", a déclaré Ney, conquis.

Pourtant, le joueur fait l’objet de critiques récurrentes à propos de son manque de progression. C’est un secret de polichinelle mais Neymar approuve cette joie de vivre de l’Italien, souvent décrié pour sa vie extra-sportive et notamment ses virées nocturnes : "Il a toujours le sourire, il aime la vie, il rigole, il kiffe. Je l’adore et on s’entend super bien".