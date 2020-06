PSG - Neymar affiche ses très grandes ambitions pour le retour de la LDC !

Après plus de trois mois de pause, Neymar est affamé de compétitions et de titres ! C'est, du moins, ce qu'il a affirmé à son site officiel.

Rentré en France il y a de ça une semaine, et actuellement à Saint-Tropez avec Marco Verratti avant la reprise du PSG fixée ce lundi, Neymar Junior peut, au maximum, disputer 5 matchs avec les Parisiens d'ici la fin de la saison. En effet, en plus des deux finales de coupes (face à Lyon et Saint-Etienne), le club de la capitale a jusqu'à trois matchs de LDC (quart, demi, finale) à jouer d'ici la fin du mois d'août. Et visiblement, le Brésilien est remonté à bloc pour cette fin de saison !

"Cette période a été atypique, mais ce qui compte c'est d'avoir réussi à rester équilibré d'un point de vue mental et physique. Je suis prêt et motivé pour le retour, et forcément, je pense beaucoup à la Ligue des Champions. Nous avons une équipe forte, on a obtenu une qualification historique en quarts de finale et maintenant on veut atteindre cet objectif" glisse-t-il au cours d'un entretien pour son site officiel.

Visiblement, le Ney (29 ans) a profité de son confinement au Brésil pour conserver la forme et se tenir prêt pour la reprise. "Je me suis bien entraîné ces derniers mois, avec la même intensité et la même implication, mais l'ambiance des matchs me manque". Comme un lion en cage, Neymar attend désormais d'être lâché dans les matchs officiels pour pouvoir frapper à nouveau. "Je n'en peux plus d'attendre de fouler les terrains et, si Dieu veut, d'écrire l'histoire" lâche le Brésilien, surmotivé. Le préparateur physique du Numéro 10 parisien a confirmé ses efforts. "Pendant la majorité des 90 jours de confinement, il a toujours réalisé des activités physiques". De bonne augure pour le PSG et Neymar ?