PSG - Neymar agacé par le départ de Thiago Silva

Leonardo l'a confirmé ce week-end à la presse : Thiago Silva, en fin de contrat à l'issue de la saison, ne sera plus parisien en 2020-2021. Une information qui n'a surpris personne... à l'exception de Neymar. D'après UOL Esporte, le milieu offensif auriverde (28 ans) aurait été très étonné d'apprendre que son compatriote (35 ans) n'allait pas être prolongé par le PSG.

Etonné et surtout mécontent, puisque Thiago Silva fait partie de ses coéquipiers les plus proches au sein du vestiaire parisien et son départ imminent sonnerait pour lui comme une forme de "discrédit", ajoutent nos confrères brésiliens, qui craignent que cette décision des dirigeants parisiens entraîne de "nouvelles tensions" avec leur star. Le média rappelle par ailleurs que Neymar avait déjà assez mal vécu les départs de Lucas Moura (2018 à Tottenham) et de Dani Alves (2019 en fin de contrat), deux autres joueurs dont il se sentait extrêmement proche dans la capitale.