PSG - Neymar assume son bien-être à Paris et fixe un grand objectif pour la LDC !

Neymar s'est livré au site officiel du PSG sur son bonheur d'être au PSG et ses grands objectifs pour la Ligue des Champions.

Alors qu'il a fêté ses trois ans au Paris Saint-Germain hier, le 3 août, Neymar a livré quelques mots au site officiel du PSG. L'attaquant brésilien de 28 ans, qui sera l'atout majeur du club de la capitale en Ligue des Champions, est d'abord revenu sur ses trois premières années en demi-teinte avec les Parisiens. Evidemment, ces saisons ont été gâchées par les nombreuses blessures...

"J'ai acquis beaucoup d'expérience au cours de ces trois années. J'ai vécu des moments de joie et d'autres plus compliqués, surtout quand je ne pouvais pas jouer à cause des blessures. Avec l'aide de mes coéquipiers, j'ai pu les surmonter et me concentrer sur ce qui compte vraiment pour tout le monde, à savoir nos performances sur le terrain qui se sont traduites par des titres. Nos supporters, le club et tous les fans peuvent apprécier la prestation de notre équipe dans n'importe quel match" explique-t-il.

Neymar évoque ensuite son bien-être actuel au PSG, lui qui voulait quitter la capitale en août dernier. Et visiblement, le Ney est désormais très heureux à Paris. "Je crois que je vis aujourd'hui mon meilleur moment à Paris. Nous formons une famille qui partage ce grand objectif que nous avons devant nous. Nous voulons marquer cette saison avec la Ligue des Champions. Nous allons nous battre pour cela, car nous n'avons jamais été aussi proches". Le message est clair !