PSG - Neymar de retour à l'entraînement !

Sur Twitter, Neymar a annoncé ce vendredi son retour à l'entraînement, avec le hashtag "Corona out". Une bonne nouvelle pour le PSG, à deux jours de la réception de l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, dimanche soir. Pour rappel, le Brésilien avait été testé positif au covid-19 il y a un peu plus d'une semaine, à son retour de vacances, en même temps que Marquinhos, Mauro Icardi, Keylor Navas, Leandro Paredes et Angel Di Maria. Kylian Mbappé, déclaré plus tard, est lui forfait contre l'OM.

Absent du déplacement à Lens jeudi (défaite 1-0), Neymar sera-t-il titulaire dans le Classique ? "Si par exemple Neymar ou Di Maria jouent, ce sera avec un entraînement et après deux semaines sans entraînement. Je n'attends pas trop. S'ils sont là, OK, mais ils seront dans un état physique où je ne peux pas attendre qu'ils soient des joueurs décisifs", a expliqué Thomas Tuchel hier soir. En attendant, son numéro 10 est "super content" d'avoir rechaussé les crampons.