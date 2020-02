PSG - Neymar déclare forfait à Dijon

Thomas Tuchel avait entretenu le suspense lors de sa conférence de presse du jour, mais il va bien enchaîner un troisième match sans Neymar. Absent à Nantes (victoire 1-2) et contre Lyon (victoire 4-2) la semaine dernière en championnat, le milieu offensif brésilien a déclaré forfait pour le déplacement du PSG à Dijon, mercredi soir (18h30) en quart de finale de la Coupe de France, d'après les informations de RMC. Légèrement touché au dos face à Montpellier il y a dix jours, le numéro 10 parisien va mieux, mais son entraîneur ne compte prendre aucun risque avec son état de forme, à une semaine tout juste du 8e de finale aller de Ligue des Champions à Dortmund. Il pourrait retrouver du temps de jeu samedi, à l'occasion du match de championnat à Amiens (25e journée).

Par ailleurs, Tuchel aurait décidé de laisser au repos Idrissa Gueye et Leandro Paredes, alors que Marquinhos, Verratti, Diallo, Dagba et Kimpembe soignent des blessures plus ou moins légères. Thiago Silva et Juan Bernat, en revanche, devraient bien être convoqués, tout comme les jeunes Adil Aouchiche et Denis Franchi. Le groupe du PSG sera communiqué demain, probablement en milieu de journée.