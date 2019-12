PSG - Neymar décrit sa relation avec Mbappé

Dans un entretien exclusif accordé à France Football, à paraître ce mardi, Neymar (27 ans) a balayé de nombreux sujets, dont sa complicité frappante avec Kylian Mbappé. L'attaquant brésilien est sous le charme de son jeune coéquipier français et ne s'en cache pas : "On est très amis, on s'entraide toujours sur le terrain pour continuer à gagner, et pour toujours marquer des buts. C'est un garçon qui a quelque chose de vraiment spécial. Il n'y a pas de compétition entre nous. Notre relation est faite d'amitié, de camaraderie", a ainsi indiqué le numéro 10 des Rouge-et-Bleu.