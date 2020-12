PSG - Neymar dément organiser un "méga-réveillon"

Suite à la récente polémique après les révélations du journal brésilien O Globo, à propos d'une fête géante organisée pour célébrer la nouvelle année malgré la deuxième vague de coronavirus, Neymar (28 ans) a démenti hier soir la tenue d'un "méga-réveillon". En effet, l'agence Fabrica, spécialisée dans l'événementiel, a rédigé un communiqué dans la journée. Elle a notamment contredit le média brésilien, en évoquant notamment que 150 personnes (et non 500) étaient conviées, et que la soirée se déroulerait "dans le respect des normes sanitaires déterminées par les organismes publics".

De plus, le numéro 10 du PSG n'a rien à voir avec cet événement, selon l'un de ses avocats. "Non !!! C'est un événement Fabrica. Il n'a aucun rapport avec Neymar", a-t-il affirmé l'un des avocats du Brésilien à l'AFP. Il a ajouté que Neymar avait prévu de passer la soirée du 31 en famille."Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute".