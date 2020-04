PSG - Neymar dévoile le tournant de sa carrière à Paris

Après un été mouvementé où il a clairement fait part de son envie de rentrer à Barcelone, Neymar a été contraint de faire le dos rond et continuer l'aventure avec Paris. L'attaquant brésilien de 28 ans, recruté en 2017 pour 222 millions d'euros, a d'ailleurs vécu un retour compliqué au Parc des Princes le 14 septembre dernier face à Strasbourg, pour son premier match de la saison. Conspué, sifflé, insulté, il a finalement offert la victoire aux Parisiens à la dernière minute avec une retournée du pied gauche.

Via sa société de communication, le Ney est revenu sur ce souvenir, qu'il classe dans son top 5 de la saison. "Un match difficile collectivement et individuellement. Il me fallait un but à tout prix. C'était très important pour moi et pour le PSG. Je savais qu'un but pouvait commencer et changer l'histoire de cette saison, alors je l'ai poursuivi avec tout ce que j'avais" se souvient Neymar. "La retournée ? Je ne sais la faire qu'avec mon pied gauche. Si la balle arrivait de l'autre côté, je ne l'aurais pas eue, c'est sûr". Pour lui, ce but est "l'un des plus importants de (sa) carrière".