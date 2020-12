PSG - Neymar en remet une couche sur l'incident avec Alvaro !

Suite à l'incident d'hier et l'arrêt du match entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions à la 13e minute à cause de propos racistes tenus par le 4e arbitre envers le staff de Basaksehir, la rencontre s'est finalement joué ce mercredi et le PSG l'a emporté (5-1). Auteur d'un triplé durant ce match, Neymar (28 ans) est revenu sur ce scandale et sur celui qui l'a opposé à Alvaro Gonzalez (Olympique de Marseille) en début de saison, en exprimant des regrets..

"C'est un sujet sérieux, très délicat. Malheureusement, cette situation a eu lieu, ce qui est embêtant. Cela a eu lieu avec moi au début de saison. Je sais que ce n'est pas normal de souffrir d'un acte, d'une insinuation pour sa couleur de peau, pour sa race. C'est du passé... Nous devons faire ça (arrêter le match). C'est ce qui m'est passé par la tête et que j'aurais dû faire la première fois", a expliqué le Brésilien au micro de Téléfoot.