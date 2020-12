PSG - Neymar en veut à ses coéquipiers qu'il juge trop égoïstes

Le Paris Saint-Germain traverse une période compliquée. Sur ses cinq derniers matchs, le club de la capitale ne s'est imposé que deux fois. Au-delà des résultats plus que moyens, le PSG est loin de proposer un jeu séduisant et certains en ont ras-le-bol. Après Thomas Tuchel qui s'en est pris directement à ses joueurs et leur attitude sur le terrain, c'est au tour Neymar de fustiger le comportement de certains de ses coéquipiers.

En effet, selon Le Parisien la star brésilienne se plaindrait actuellement auprès de son entourage de plusieurs joueurs du PSG qu'il jugerait trop individualistes lors des rencontres. Le numéro dix parisien n'aurait pas apprécié notamment l'égoïsme de certains de ses collèges sur certaines actions lors de la seconde mi-temps face à Bordeaux (2-2). Ambiance...