PSG - Neymar est bel et bien intéressé par une prolongation !

Qu'elle semble loin la période où Neymar voulait, coûte que coûte, quitter le PSG pour rejoindre le Barça. Désormais bien installé à Paris, le Brésilien envisagerait de prolonger son aventure dans la capitale !

Heureux à Paris et au PSG, Neymar a procédé à un brutal changement de comportement dans la capitale. Prêt à tout pour quitter la France l'été dernier, le Ney (28 ans) est aujourd'hui pleinement épanoui chez les Rouge-et-Bleu, à deux ans de la fin de son contrat. Son bonheur est tel qu'il songerait, désormais, à rempiler du côté de Paris avec un nouveau contrat de cinq saisons à la clé !

On apprend, ce jeudi, que le clan Neymar a prévu de rencontrer le PSG prochainement, et Le Parisien confirme cette tendance liée à une prolongation. Toutefois, la rencontre pourrait ne pas se dérouler avant "plusieurs semaines", confinement oblige. On apprend aussi que l'entourage du Brésilien est "actuellement dans de bonnes dispositions" et que la potentielle signature est une "solide option". "Il est heureux au PSG", "Neymar est intéressé par cette perspective (la prolongation ndlr.)"

Toutefois, comme expliqué hier, Neymar veut des garanties avant de signer : "Il souhaite être dans un club compétitif, qui va dans le dernier carré de la Ligue des Champions" glisse-t-on au sein de ses proches. Ney espère donc des garanties au niveau du recrutement, chez les joueurs et l'entraîneur évidemment. Le PSG est donc prévenu concernant son numéro 10 : une prolongation l'intéresse, mais il faudra avoir des certitudes sportives, lui qui court toujours derrière son premier Ballon d'Or.