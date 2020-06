PSG - Neymar est bien rentré en France

Selon Le Parisien, Neymar (28 ans), l'attaquant du Paris Saint-Germain, est arrivé en France ce samedi matin. Le joueur brésilien était parti à la mi-mars dans sa villa de Mangaratiba (État de Rio) pour se confiner et faire face à la pandémie de coronavirus. Sauf surprise, le numéro 10 des Rouge-et-Bleu (13 buts et 6 passes décisives en 15 matches de Ligue 1 cette saison) sera donc bien présent à la reprise de l'entraînement du club parisien, programmée le lundi 22 juin. Thiago Silva (au Brésil également), Edinson Cavani (en Uruguay) et Keylor Navas (au Costa Rica) sont aussi attendus en France d'ici à mardi, précise L'Equipe.