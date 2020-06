PSG - Neymar et Thiago Silva se sont entraînés ensemble au Brésil

Il fallait suivre les réseaux sociaux, depuis mars dernier, pour avoir des nouvelles de Neymar et Thiago Silva. Repartis au Brésil avant le début du confinement en France, les deux joueurs du PSG ont donné signes de vie plus ou moins régulièrement via Instagram. Mais aucun des deux n'avait mentionné leurs retrouvailles, de l'autre côté de l'Atlantique, à l'occasion d'un entraînement commun il y a quelques jours. C'est Philippe Gabriel Pires, jeune gardien de 14 ans du club de Vasco de Gama ayant participé à cette séance avec les deux stars auriverde, qui a vendu la mèche via son compte Instagram.

Sur le cliché posté par Gabriel Pires, on le voit bras dessus bras dessous avec Neymar, Thiago Silva se trouvant juste à côté. On remarque aussi son père, Luiz Alberto (à gauche), l'entraîneur adjoint de Fluminense Marcao (2e en partant de la droite) et Ricardo Rosa, le préparateur physique du PSG en charge du suivi de Neymar (à droite). Pour rappel, Neymar et Thiago Silva sont attendus en France avant le 22 juin, date de la reprise de l'entraînement au PSG.