PSG - Neymar exprime son mal-être

Neymar a fait passer un message via une déclaration relayée par son service de presse : le Brésilien est anxieux face à cette période de doute et espère reprendre rapidement.

Bien au chaud au Brésil, où il a décidé de passer sa période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus, Neymar donne de ses nouvelles par deux moyens de communication : ses réseaux sociaux et son service de presse. Ce jeudi, c'est le deuxième outil qui a été utilisé par l'attaquant du PSG pour faire passer des messages. Plus fit que jamais, comme il l'a laissé paraître sur Instagram, le numéro 10 souhaite retrouver les terrains "dès que possible".

"Ne pas savoir quand revenir me donne de l'anxiété. J'ai envie de jouer, de concourir. L'environnement du club, mes coéquipiers du PSG me manquent. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que les fans veulent aussi que tout le monde revienne sur le terrain dès que possible. J'espère que la décision sera connue bientôt" explique Neymar.

Héros de la qualification du PSG en quart de finale de LDC face à Dortmund, le Parisien de 28 ans était à nouveau impliqué dans de nombreuses rumeurs mercato ces dernières semaines, venues d'Espagne. Les médias catalans expliquaient, à nouveau, que Neymar souhaitait revenir au FC Barcelone. Mais visiblement, le Brésilien est désormais pleinement intégré à l'effectif parisien et souhaite retrouver les terrains rapidement avec Paris !