PSG - Neymar fait part de son admiration pour Zidane

Dans une interview accordée à Otro, relayée par AS, Neymar (27 ans) a dit tout le bien qu’il pensait de Zinédine Zidane, jugeant l'actuel entraîneur du Real Madrid comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football : "Si je devais défier Zidane sur quoi que ce ce soit, qu’est-ce que ce serait ? (…) Le défier sur quelque chose ? C’est compliqué… Parce que dans le football, comme joueur, il était l’un des plus grands. Le défier à quelques jeux vidéos (rires). Et à un bras de fer ? Non, à un bras de fer, non merci", a confié l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, ciblé par la Casa Blanca l'été dernier.