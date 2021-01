PSG - Neymar fait ses remerciements à Mbappé

Le Paris Saint-Germain a surclassé (4-0) le MHSC ce vendredi soir lors de l'ouverture de la 21ème journée de Ligue 1. Ce match était le centième de Neymar sous le maillot du PSG et l'international brésilien a célébré ça comme il se doit. Le numéro dix parisien a inscrit le second but de la rencontre sur un service de Kylian Mbappé. L'attaquant parisien a tenu à remercier son coéquipier après le match.

"Je suis très content, très heureux d’avoir pu disputer mon 100eme match avec le maillot parisien sur les épaules. (…) Je veux continuer à faire plus, marquer encore et aider encore plus mes coéquipiers. Je remercie d’ailleurs Kylian pour la passe décisive. C’était important aussi pour lui de marquer et de retrouver la confiance" a déclaré la star parisienne sur le site officiel du club.