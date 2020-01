PSG - Neymar fixe ses objectifs pour 2020

Au cours d'un entretien pour GloboEsporte, Neymar a fait un point sur ses objectifs pour cette saison 2020. Et le Brésilien est très ambitieux puisqu'il souhaite atteindre la finale de LDC avec le PSG.

Neymar profite de la nouvelle année pour afficher, clairement, ses objectifs. Et pour 2020, l'attaquant brésilien de 27 ans prédit une grande saison, comme il l'a clamé au cours d'un entretien pour GloboEsporte. En effet, la superstar parisienne compte s'appuyer sur les difficultés rencontrées l'an passé pour éviter certaines erreurs et sortir plus fort. "2019 a été une année très difficile pour moi dans tous les sens, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Une année d’apprentissage, de rebondissements, de dépassement de soi. (...) Même si on peut croire à une année gâchée, j’ai beaucoup appris, j’ai engrangé beaucoup d’expérience. Je souhaite que 2020 soit meilleur" explique-t-il.

Ainsi, pour 2020, Neymar (12 matchs, 9 buts, 6 passes) espère atteindre, au moins, la finale de la Ligue des Champions mais également remporter la Copa America avec le Brésil. "Mon objectif pour 2020 est de gagner tout ce que je peux avec le Paris SG et avec la Seleção. Relever de nouveaux défis, atteindre la finale de Ligue des Champions, gagner la Copa América à nouveau. Ce sont mes défis pour 2020". Des propos qui sont en lien avec la déclaration d'un proche de Neymar, qui ouvrait la porte à une potentielle prolongation avec le PSG en cas de bons résultats en LDC.

Pour Neymar, son ambition avec le PSG est largement atteignable puisqu'il estime que c'est l'équipe la plus forte avec laquelle il joue depuis son arrivée en 2017. "Au niveau de l’effectif, depuis que je suis ici, c’est l’année où nous sommes les mieux préparés, les plus forts dans tous les sens. Nous avons nos chances oui. Paris n’a jamais remporté la Ligue des Champions, mais nous allons essayer de tout gagner. Nous connaissons nos qualités, la qualité de notre effectif et nous espérons, évidemment, qu’à la fin de la saison, nous puissions être au rendez-vous". Le message est clair.