PSG - Neymar l'affirme haut et fort : "Je veux rester au PSG !"

Au cours d'un entretien pour Sept à Huit, sur TF1, Neymar s'est confié sur sa vie et sa carrière. L'attaquant brésilien de 28 ans a également évoqué son avenir et la suite de son aventure au PSG, lui qui est en fin de contrat au 30 juin 2022. Et le Parisien l'assure, il veut rester à Paris !

"Oui je suis très heureux aujourd'hui, je me sens heureux. Ça a beaucoup changé et je ne saurai pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Aujourd'hui, je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme" a-t-il déclaré, avant de faire une grande annonce. "Je suis très heureux, je veux rester au PSG, j'espère que Kylian aussi. C'est le souhait des supporters aussi, on veut que le PSG soit une grande équipe, et je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris : jouer au foot et être heureux".