PSG - Neymar ne parle plus d'un départ

Alors qu'il sera la principale menace offensive face à l'Atalanta ce mercredi, Neymar a confié, ces derniers jours, vivre son "meilleur moment à Paris". Le Brésilien de 28 ans est, en effet, beaucoup plus souriant au Camp des Loges, lui qui a fêté ses trois ans à Paris il y a quelques jours seulement.

D'après L'Equipe, le Ney a fait "son deuil" de ses envies de retour au Barça, notamment en raison des soucis économiques du club, et sait qu'il n'a plus de temps à perdre, lui qui a désormais 28 ans. L'Auriverde souhaite donc profiter du PSG pour viser haut et peut notamment compter sur des partenaires qu'il apprécie et qui l'apprécient et le respectent. Aujourd'hui, Neymar est décrit comme heureux et souriant et ne pense plus à un départ du club. Sous contrat jusqu'en 2022, le numéro 10 pourrait d'ailleurs évoquer une prolongation à la rentrée de septembre.