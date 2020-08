PSG - Neymar ne reviendra pas au Barça cet été !

Dans un entretien accordé à Sport, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu a confirmé que le retour de Neymar en Catalogne sera irréalisable cet été.

Même si les dernières informations concernant un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone s'apparentaient bien plus à des rumeurs qu'à des informations fiables, ce dimanche 2 août marque tout de même un tournant dans le mercato du Paris Saint-Germain. En pleine négociation l'année dernière, le club catalan avait dû abandonner l'espoir de revoir le Brésilien sous les couleurs des Blaugranas, comme l'a rappelé le président Bartomeu à Sport. "L'été dernier, nous avons fait de gros efforts."

Mais alors que les journaux espagnols annonçaient une nouvelle offensive catalane pour cet été, l'intéressé a éteint les rêves des supporters. "Dans cette situation (coronavirus), c'est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre, c'est normal car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Cet été, il n'y aura aucune tentative." Ces paroles devraient donc avoir l'effet d'un véritable soulagement pour les dirigeants parisiens, soucieux de mener un nouveau bras de fer avec sa superstar.

"La situation est ce qu'elle est : le club a cessé de payer 200 millions d'euros entre mars et juin", s'est justifier le boss du Barça. "Et dans la saison 2020-2021, nous nous attendions à entrer 1,1 milliard, mais nous en aurons sûrement 30% de moins. Si la situation pandémique ne s'améliore pas, il n'y aura pas de public, pas de musée, pas de magasin et l'argent continuera d'être perdu. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion : il faut revoir quels investissements sont essentiels et lesquels peuvent attendre." Sous contrat jusqu'en 2022, Neymar pourrait même envisager de prolonger avec Paris. Une aubaine, alors que le club de la capitale s'apprête à vivre un mois d'août particulièrement animé avec le final 8 de la Ligue des Champions.